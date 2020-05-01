Более семи тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки. По сводкам оперативного штаба, прирост заболевших в России существенный. И это без учета тех пациентов, у которых заболевание протекает бессимптомно и не зафиксировано медиками. Уже второй день подряд число летальных случаев — больше 100, 65 из которых в Москве. Общее число инфицированных на сегодня — 106 с половиной тысяч.

Более семи тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки. По сводкам оперативного штаба, прирост заболевших в России существенный. И это без учета тех пациентов, у которых заболевание протекает бессимптомно и не зафиксировано медиками. Уже второй день подряд число летальных случаев — больше 100, 65 из которых в Москве. Общее число инфицированных на сегодня — 106 с половиной тысяч. По оценке специалистов, говорить о пике заболеваемости всё еще рано. Ежедневный прирост заболевших — стабильный. К счастью, цифры не увеличиваются в геометрической прогрессии. Но такая сглаженная картина — результат жестких ограничительных мер. Тревожная динамика наблюдается в последние дни во многих регионах.В дагестанском селе Тебекмахи теперь очаг заражения. Десятки подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, а всего симптомы респираторных инфекций примерно у тысячи местных жителей.За март-апрель похоронили 12 человек, столько здесь умирает за год.В селе нехватка лекарств. А вероятная причина вспышки инфекции в этом отдаленном горном селении, как ни странно, — профессия местных жителей. Они потомственные скорняки — шьют папахи, продают их по всей стране. С началом пандемии коммивояжеры из разных концов России потянулись домой."Я вас убедительно еще раз прошу — оставайтесь дома", — обратился к землякам Магомедамин Саидов, главный врач центральной районной больницы Акушинского района.Уже доказано — нарушение карантинных мер приводит к тяжёлым последствиям.В Северной Осетии противники режима самоизоляции спровоцировали резкий рост числа инфицированных. Скепсис с тех пор поубавился, но все уже случилось, 763 заболевших — антирекорд по числу новых случаев."Динамика увеличивается, вы сами можете посмотреть, сколько скорых к нам приехало", — рассказал Борис Бицоев, заведующий приемного отделения республиканской клинической больницы.В Саратове закрывают на двухнедельный карантин дома престарелых. Сотрудники живут теперь здесь же, под спальни переоборудованы актовые залы и кабинеты лечебной физкультуры. Всем понятно, чем грозит вспышка инфекции в замкнутом пространстве, где находятся представители группы риска.Из Саратова же сегодня пришла новость о скандале, связанном с закупками средств профилактики, а именно — масок. И, главное, их подозрительно высокая цена — 425 рублей за штуку — привлекла внимание председателя Госдумы Вячеслава Володина, он направил запрос в местную прокуратуру."Установлено, что областным государственным учреждением запланирована закупка средств защиты за счет средств из бюджета области на общую сумму более 43 миллионов рублей", — сообщил Олег Петров, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Саратовской области.После возбужденной проверки от закупок решили отказаться, руководителя учреждения отстранили от работы, подала в отставку и министр, руководитель аппарата губернатора.А это кадры из "красной зоны" в томском госпитале, которые сняли по нашей просьбе врачи. Ежедневно сюда доставляют по 15-20 пациентов.Вот больного в тяжелом состоянии завозят в приемный покой, тут же дверь и крыльцо подвергают санобработке. Сейчас в госпитале около 120 пациентов с COVID-19."По сколько вы работаете часов — По 12. — Тяжело в костюмах? — Очень", — говорит врач.Врачи, которые в этих условиях работают и уже практически живут, призывают людей, даже если это не коснулось их лично, поверить — все предельно серьезно. От соблюдения карантинных мер зависят жизни.В селе Тебекмахи люди теперь приносят все свои запасы лекарств в сестринский пункт, где их сортируют и раздают нуждающимся. Сегодня в село привезли передвижной аппарат для флюорографии.