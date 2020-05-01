Российский футбольный союз планирует обсудить возобновление футбольного сезона в стране 15 мая. Именно на эту дату намечен исполком РФС. Накануне стало известно о досрочном завершении сезона в ФНЛ.

Российский футбольный союз планирует обсудить возобновление футбольного сезона в стране 15 мая. Именно на эту дату намечен исполком РФС, о чем сообщает Спорт24.Ru."Очередной исполком запланирован на 15 мая, — говорится в сообщении. — На нем будут обсуждаться актуальные вопросы, в числе которых и возобновление футбольных турниров. Повестка будет сформулирована и опубликована позже".Напомним, что по последней информации российская премьер-лига может возобновиться в конце июня — 21 или 28 числа. Такое решение было выработано в результате совещания РПЛ, РФС и клубов.Впрочем, 30 апреля стало известно о досрочном завершении сезона в Футбольной национальной лиге — втором по силе дивизионе российского футбола. Это решение всколыхнуло и представителей РПЛ — так, ряд лидеров чемпионата России уже высказался однозначно — сезон надо доигрывать.