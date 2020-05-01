Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду подозревается в предоставлении прессе информации о повторном положительном тесте на коронавирус у своего одноклубника Пауло Дибалы.

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду подозревается в предоставлении прессе информации о повторном положительном тесте на коронавирус у своего одноклубника Пауло Дибалы.Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, окружение португальца могло сообщить о продолжающемся заболевании у партнера по "Юве" испанским СМИ. Благодаря этому Роналду мог преследовать свои цели: на данный момент он находится у себя дома на острове Майдера, и не хочет возвращаться в расположение итальянской команды для возобновления подготовке к Серии "А".Накануне стало известно о том, что Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус. Ему предстоит продолжать лечение, несмотря на отсутствие у него симптомов COVID-19. Впервые о заболевании аргентинец сообщил в марте.