Российские военные специалисты продолжают помогать Италии противостоять вирусу. Особенно ожесточенная борьба с COVID-19 идёт в полевом госпитале города Бергамо в Ломбардии, наиболее пострадавшей области севера Италии. Круглосуточно, в три смены трудятся сотрудники из разных стран.

Российские военные специалисты продолжают помогать Италии противостоять вирусу. Особенно ожесточенная борьба с COVID-19 идёт в полевом госпитале города Бергамо в Ломбардии, наиболее пострадавшей области севера Италии. Круглосуточно, в три смены трудятся сотрудники из разных стран. Среди них — более 30-ти наших военных врачей и медсестёр. Плюс в каждой бригаде дежурят российские переводчики, сообщает телеканал "Россия 24"."Я хочу отметить работу переводчиков, благодаря которым осуществляется взаимодействие между нашими и российскими врачами. Вчера утром к нам поступил пациент, у которого было постоянное ухудшение состояния. Мы быстро перевели его в интенсивную терапию, которой заведуют русские товарищи и, благодаря совместным усилиям, благодаря совместным принятым решениям, нам удалось спасти его, удалось улучшить его состояние", — рассказала Орнелла Спаньолелло, врач неотложной помощи.