Президент Владимир Путин в недавнем обращении продлил карантин из-за коронавируса в России до конца майских праздников. Но это еще не конец: глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры могут остаться и после 11-го числа.

Президент Владимир Путин в недавнем обращении продлил карантин из-за коронавируса в России до конца майских праздников. Но это еще не конец: глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры могут остаться и после 11-го числа.Руководитель федерального ведомства объяснила, при каких условиях власти могут пройти на продление карантина из-за коронавируса в России. Такое решение будет принято, если граждане будут нарушить режим самоизоляции, объяснила она.Общая карантина по соблюдению гражданами ограничительных мер будет ясна ближе к концу майских праздников. Решение о продлении карантина и усилении ограничительных мер власти примут к 12 мая, сказала Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путина" на телеканале "Россия-1".Ранее руководитель Роспотребнадзора рассказала о первых мерах по ослаблению карантина. Преждле всего гражданам разрешат небольшие прогулки по два-три человека и занятия спортом на свежем воздухе, сообщила она.На постепенную отмену карантина в России власти пойдут при условии улучшения эпидемиологической ситуации. Пока же происходящее не внушает оптимизма. За последние сутки в нашей стране установлен очередной рекорд по числу заразившихся коронавирусом – 7993 человека. Таким образом, число заболевших превысило 114 тысяч.Лидером по числу заболевших остается Москва. За истекшие сутки коронавирус выявлен у 3561 жителя столицы. На втором месте по темпам распространения инфекции Московская область, на третьем – Санкт-Петербург.Не обошел стороной COVID-19 даже членов правительства. Накануне стало известно о заражении премьер-министра Михаила Мишустина. Главу правительства госпитализировали, его обязанности будет временно исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.27 Апр 2020 в 3:15 PDT