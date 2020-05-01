В городе Шахты Ростовской области налажено производство защитных костюмов для медиков. Шьют их из ткани, которую разработали российские специалисты, и этот материал обладает уникальными свойствами: он надежно защищает от бактерий и вирусов

В городе Шахты Ростовской области налажено производство защитных костюмов для медиков. Шьют их из ткани, которую разработали российские специалисты, и этот материал обладает уникальными свойствами: он надежно защищает от бактерий и вирусов, сообщает телеканал "Россия 24"."Уже сейчас первые поставки состоялись. И город Шахты, и город Сальск, и в Ростов в ряд больниц. Мы обеспечим наших работников здравоохранения не меньше чем на два месяца запаса. Это решает проблему бахил, проблему костюмов и, главное, проблему качественной охраны человека. Потому что эта ткань это обеспечивает в соответствии со всем мировым стандартом. Здесь мы вопросов не задаем, это все опробовано, прошли все тесты, все испытания", — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.