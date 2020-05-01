В Samsung обязались выпустить новые флагманские устройства без опозданий

В Samsung обязались выпустить новые флагманские устройства без опозданий. О том, что линейка планшетофонов Galaxy Note20 и 2-е поколение Galaxy Fold 2 с гибким экраном выйдут по расписанию, компания сообщила в финансовом отчете за I-й квартал 2020 года.В Samsung, правда, не упоминали конкретные модели, но об этом следует из текста заявления. "По прогнозам, в ситуации неопределенности, включая вероятность затяжения пандемии, во втором полугодии рыночная конкуренция будет усиливаться по мере того, как производители начнут восстанавливаться после спада в первом полугодии, - говорится в сообщении. - Компания продолжит предлагать дифференцированные продукты в премиальном сегменте с запуском новых складных моделей и Note".Вместе с этим в Samsung признали, что объемы поставок смартфонов упали в I-м квартале года и, скорее всего, также сократятся по итогам второго. Кроме того, в компании ожидают дальнейшего снижения выручки от продаж мобильных дисплеев из-за падения спроса в США и Европе, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.Galaxy Fold 2 могут показать в августе. Как ожидается, конструкция аппарата претерпит существенные изменения: гибкую панель нужно будет не открывать, как книжку, а откидывать. Также покупателям могут предложить более дешевую модель с вдвое меньшим объемом памяти - на 256 гигабайт.В конце 2019-го китайские СМИ сообщили, что Galaxy Fold 2 можно будет купить не более чем за $1000. Для сравнения, первый Galaxy Fold доступен в единственной версии с 512 ГБ - за $1980 в США.