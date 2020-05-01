Снятие ограничительных мер в Москве рассмотрят после майских праздников. Но конкретные решения примут только после подтверждения положительной динамики - то есть, количество заболевших должно снижаться, а не расти, как сейчас. Это заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу Россия 24. Мэр рассказал о ситуации с коронавирусом в столице.

Снятие ограничительных мер в Москве рассмотрят после майских праздников. Но конкретные решения примут только после подтверждения положительной динамики — то есть, количество заболевших должно снижаться, а не расти, как сейчас. Это заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". Мэр рассказал о ситуации с коронавирусом в столице.Призыв к москвичам поберечь себя и оставаться на самоизоляции стал главной темой очередной видеоконференции с участием Сергея Собянина. По словам мэра столицы, люди стали чаще без повода выходить на улицу, думая, что Москва уже прошла пик заболеваемости коронавирусом."Слушайте, мы даже не в середине пути, мы, на мой взгляд, ну в лучшем случае прошли, ну четверть этого пути. Впереди еще сложные большие испытания. И я, пользуясь случаем, обращаюсь к москвичам: давайте побережем себя, родных и близких. Давайте соблюдать те требования, которые есть", — обратился Сергей Собянин, мэр г.МосквыВо время прямого эфира пришла новость о том, что диагноз подтвердился у главы правительства Михаила Мишустина. Собянин подчеркнул: это только подчеркивает важность самоизоляции, и даже прогулки с детьми разрешать пока рано. Система здравоохранения с каждым днем подвергается только большим испытаниям.Тех, кто чувствует себя плохо, Сергей Собянин призвал ни в коем случае не терять время на самолечение, а сразу обращаться к специалистам. Оплату лечения столичные власти берут на себя. У Москвы еще есть запас больничных коек: сейчас их 24 тысячи, еще 3 развернут по мере необходимости. У крупных высокотехнологичных больниц строятся быстровозводимые клиники, рассматриваются и экстренные варианты."Мы определились, что у больших спортивных и торговых комплексов мы выбираем помещения, где можно будет развернуть временные госпитали. Нельзя руководствоваться только сегодняшней ситуацией", — отметил Сергей Собянин, мэр г.Москвы.Пока сохраняются ограничительные меры, будет продлеваться действие транспортных карт "Тройка". Несмотря на резкое падение пассажиропотока, поезда в московском метро двигаются с прежним интервалом. По возможности со входов на станции убирают двери."Система метрополитена устроена так, что далеко не везде это возможно. Нагнетание помпой воздуха. Воздушный поток. Ребенка может снести, это опасно. Но там, где это можно сделать, мы двери убираем, и будем убирать по мере увеличения температуры на улице", — пояснил Сергей Собянин, мэр г.Москвы.Около 4 с половиной тысяч медработников сейчас живут в столичных гостиницах. Так власти города не только поддерживают бизнес, но и оберегают семьи медиков от лишнего риска. С 1 по 11 мая уроков в школах не будет, учителям тоже нужен отдых – рассказал мэр Москвы. По словам Сергея Собянина, ведутся консультации о том, возможно ли сделать Единый госэкзамен 2020 года чуть проще, ведь у выпускников нет возможности учиться полноценно. Этот вопрос, а также даты проведения итоговой аттестации пока обсуждаются. Ясно только одно: ЕГЭ пройдет только тогда, когда это будет безопасно.