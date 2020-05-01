Пассажирам московского метрополитена рекомендуется пользоваться защитными масками и перчатками.

Пассажирам московского метрополитена рекомендуется пользоваться защитными масками и перчатками.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.Столичный градоначальник отметил, что ежедневно в мегаполисе регистрируется 2,5 — 3 тысячи заболевших COVID-19 и судя по динамике последних дней, есть ощущение, что Москва вышла на пик по заболеваемости.Ранее сообщалось о том, что власти Подмосковья готовятся к поэтапному внедрению в регионе системы обязательного ношения масок вне дома.По состоянию на 30 апреля в России зафиксировано 106,498 случаев заражения коронавирусной пневмонией, 7099 из них за минувшие сутки. 11,619 человек вылечились, 1073 скончались.