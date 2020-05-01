Москва в борьбе с коронавирусом COVID-19 не на середине пути, пройдено только четверть пути, заявил в эфире телеканала Россия 24 мэр российской столицы Сергей Собянин. Он заверил, что если власти увидят, что эпидемическая ситуация улучшается, то сразу будут сниматься ограничения.

Москва в борьбе с коронавирусом COVID-19 не на середине пути, пройдено только четверть пути, заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр российской столицы Сергей Собянин. Он заверил, что если власти увидят, что эпидемическая ситуация улучшается, то сразу будут сниматься ограничения."Впереди еще сложные большие испытания", — подчеркнул Сергей Собянин.Он призвал потерпеть еще немного, не нарушать режим самоизоляции, чтобы не вызвать рост заболеваемости. Все наработки для сдерживания эпидемии может пойти насмарку одномоментно. И тогда, предупредил мэр Москвы, придется начинать все сначала. В этом случае может не выдержать даже современная московская медицина. Медпомощи на всех может просто не хватить, отметил московский градоначальник."Выбирая между плохим и очень плохим, — призвал Собянин, — давайте выберем плохое – еще немного потерпеть. Давайте все-таки побережем себя, родных и близких".Ситуация с коронавирусом меняется не просто каждый день, а каждые несколько часов. Сегодня в Москве в больницах находятся 17 тысяч больных коронавирусом. Это те пациенты, у которых средняя и тяжелая формы заболевания. При этом год назад в Москве было всего 30 тысяч коек для пациентов со всеми видами заболеваний. А сейчас более половины этого занята больными с COVID-19.Плавный рост заболеваемости может создать благодушное ощущение, что Москва вышла на какой-то порог заболеваемости, на пик, а впереди только спад, мы вообще сейчас все победим. Сергей Собянин назвал такие разговоры безответственными. Обольщаться не стоит, призывает мэр, расслабляться пока рано."Мэр Москвы добавил, что люди не вечны. Каждый месяц в Москве умирает порядка 10 тысяч человек. Сопоставимый с Москвой город – это Нью-Йорк. И смертность в Нью-Йорке во время пандемии увеличилась вдвое. В Москве такого нет, удалось избежать взрывного развития эпидемиологической ситуации.Режим самоизоляции в Москве продлен до 11 мая. При этом будет продлено и действие ранее купленных на длительные сроки проездных "Тройка"."Не волнуйтесь, — заверил Сергей Собяниин. – Ваши деньги не пропадут".Интервью с Сергеем Собяниным было прервано срочным сообщением: тест на коронавирус у премьер-министра России Михаила Мишустина дал положительный результат. Он отправляется в больницу. Исполняющим обязанности главы правительства временно стал Андрей Белоусов.Президент России Владимир Путин пожелал премьеру скорейшего выздороавления и здоровья. Владимир Путин напомнил. что инфицироваться может каждый — никто от этого не застрахован.