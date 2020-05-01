Москва в борьбе с коронавирусом COVID-19 не на середине пути, пройдено только четверть пути, заявил в эфире телеканала Россия 24 мэр российской столицы Сергей Собянин. Он заверил, что если власти увидят, что эпидемическая ситуация улучшается, то сразу будут сниматься ограничения.
Москва в борьбе с коронавирусом COVID-19 не на середине пути, пройдено только четверть пути, заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр российской столицы Сергей Собянин. Он заверил, что если власти увидят, что эпидемическая ситуация улучшается, то сразу будут сниматься ограничения.
"Впереди еще сложные большие испытания", — подчеркнул Сергей Собянин.
Он призвал потерпеть еще немного, не нарушать режим самоизоляции, чтобы не вызвать рост заболеваемости. Все наработки для сдерживания эпидемии может пойти насмарку одномоментно. И тогда, предупредил мэр Москвы, придется начинать все сначала. В этом случае может не выдержать даже современная московская медицина. Медпомощи на всех может просто не хватить, отметил московский градоначальник.
"Выбирая между плохим и очень плохим, — призвал Собянин, — давайте выберем плохое – еще немного потерпеть. Давайте все-таки побережем себя, родных и близких".
Ситуация с коронавирусом меняется не просто каждый день, а каждые несколько часов. Сегодня в Москве в больницах находятся 17 тысяч больных коронавирусом. Это те пациенты, у которых средняя и тяжелая формы заболевания. При этом год назад в Москве было всего 30 тысяч коек для пациентов со всеми видами заболеваний. А сейчас более половины этого занята больными с COVID-19.
Плавный рост заболеваемости может создать благодушное ощущение, что Москва вышла на какой-то порог заболеваемости, на пик, а впереди только спад, мы вообще сейчас все победим. Сергей Собянин назвал такие разговоры безответственными. Обольщаться не стоит, призывает мэр, расслабляться пока рано."
Мэр Москвы добавил, что люди не вечны. Каждый месяц в Москве умирает порядка 10 тысяч человек. Сопоставимый с Москвой город – это Нью-Йорк. И смертность в Нью-Йорке во время пандемии увеличилась вдвое. В Москве такого нет, удалось избежать взрывного развития эпидемиологической ситуации.
Режим самоизоляции в Москве продлен до 11 мая. При этом будет продлено и действие ранее купленных на длительные сроки проездных "Тройка".
"Не волнуйтесь, — заверил Сергей Собяниин. – Ваши деньги не пропадут".
Интервью с Сергеем Собяниным было прервано срочным сообщением: тест на коронавирус у премьер-министра России Михаила Мишустина дал положительный результат. Он отправляется в больницу. Исполняющим обязанности главы правительства временно стал Андрей Белоусов.
Президент России Владимир Путин пожелал премьеру скорейшего выздороавления и здоровья. Владимир Путин напомнил. что инфицироваться может каждый — никто от этого не застрахован.