Новость о госпитализации премьер-министра России Михаила Мишустина застала мэра Москвы Сергея Собянина в прямом эфире телеканала Россия 24. Московский градоначальник отметил, что никто не застрахован от заражения коронавирусом COVID-19.

Новость о госпитализации премьер-министра России Михаила Мишустина застала мэра Москвы Сергея Собянина в прямом эфире телеканала "Россия 24". Московский градоначальник отметил, что никто не застрахован от заражения коронавирусом COVID-19."Я никому не пожелаю этого", — прокомментировал заражение премьер-министра России коронавирусом Сергей Собянин.При этом московский градоначальник подчеркнул, что Михаил Мишустин регулярно сдавал тест и избегал лишних контактов. Чтобы снизить риск заражения и оградить себя от этого заболевания."Тем не менее, видите, какой факт мы имеем, — обратил на это внимание Сергей Собянин. — Ничего в этом хорошего абсолютно нет. Это просто сигнал, что всем нам — давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно, что мы тут все прошли проблемы и давайте все погуляем, походим. Ну, давайте погуляем, но чем это закончится? Боюсь, что ничем хорошим".Мэр российской столицы призвал всех до 11 мая оставаться на режиме самоизоляции. Он предупредил, что Москва пока находится только в первой четверти пути. Ни о каком прохождении пика заболеваемости и выходе на плато пока говорить рано.На 30 апреля в России почти 106,5 тысячи инфицированных коронавирусом. 1073 пациента умерли от осложнений заболевания. При этом более 11 тысяч человек преодолели заболевание.