Специальные контейнеры для использованных защитных масок появились в разных районах Иркутска. По мнению врачей, индивидуальные средства защиты, которые свое уже отслужили, представляют большую опасность. Кстати, сейчас медики рекомендуют использовать маски всем, особенно на улице. Ведь COVID-19 бывает совершенно бессмптомным.

Специальные контейнеры для использованных защитных масок появились в разных районах Иркутска. Пока их четыре, сообщает ГТРК "Иркутск".По мнению врачей, маски, которые уже свое отслужили, представляют большую опасность. Использованное средство защиты может быть носителем вируса. Тем более, если учесть, что коронавирус передается воздушно-капельным путем и при контакте. Так что ребенок или домашнее животное, коснувшись брошенной маски, могут стать источником заражения, уточнил замглавного врача по хирургической помощи Иркутской ОКБ Павел Сандаков.Вопрос о том, надевать ли индивидуальное средство защиты здоровому человеку, до сих пор обсуждалось. Сейчас врачи все-таки рекомендуют использовать маски всем, особенно на улице. Ведь COVID-19 бывает совершенно бессмптомным, и человек может просто не знать, что является вирусоносителем. Как отметила пресс-секретарь областного Управления Роспотребнадзора Светлана Каурова, бывает сложно соблюдать антивирусную дистанцию в полтора метра, так что маска не будет лишней.Если вы хотите выбросить использованную защитную маску на улице, аккуратно снимите ее за резинки, стараясь не касаться внутренней и внешней сторон, и опустите в бак. Дома лучше всего положить маску в пакет, а уже потом в мусорное ведро. Ну, и, конечно, тщательно вымыть руки.