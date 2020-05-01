Посольство России в США призывает американские власти прекратить спонсировать программы, направленные на искажение исторических фактов о Второй мировой войне.

Посольство России в США призывает американские власти прекратить спонсировать программы, направленные на искажение исторических фактов о Второй мировой войне.Поводом к такому заявлению стала деятельность посольства США в Венгрии, сообщает телеканал "Россия 24". Американские дипломаты там начали отбор проектов объединенных общей темой — "Вспоминая Вторую мировую войну и ее последствия — долгая дорога к свободе".При этом официально поощряются истории, которые описывают "жестокость и коллаборационизм в разгар Холокоста и Второй мировой войны, а также в условиях тирании Советского Союза". Авторы проектов победителей получат до 25 тысяч долларов на их реализацию.