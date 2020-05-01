Отписываюсь однозначно, несётся полный бред. Такое самомнение сложно слушать. И даже обидное слово истеричка. Лишь несколько из десятков критических, а порой и просто нецензурных комментариев к лекции на YouTube.

"Отписываюсь однозначно, несётся полный бред". "Такое самомнение сложно слушать". И даже обидное слово "истеричка". Лишь несколько из десятков критических, а порой и просто нецензурных комментариев к лекции на YouTube.Собственно, лектор тут — известный в относительно широких кругах психотерапевт Екатерина Сокальская. Ну а само видео имеет все шансы стать её главным хитом. Речь, прежде всего, о влиянии эпидемии COVID-19 на отечественную экономику. А ключевые тезисы — без преувеличения, фееричны.Мол, никакой реальной угрозы малому и среднему бизнесу от коронавируса не исходит. И всё это в крайне эмоциональной, чтобы не сказать издевательской, форме. Которая отдельно возмутила владельцев этого самого бизнеса. Переживающих сейчас, конечно, не самые простые времена.Говорят, Сокальская, по меньшей мере, недооценивает масштаб. Однако стоит ли воспринимать её слова всерьёз? И почему вообще психотерапевт берётся рассуждать об экономике?Врач-педиатр, бизнес-тренер, психотерапевт, стипендиант правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся успехи в научной деятельности, автор цикла семинаров по духовной психологии, чтобы это ни означало. Список регалий завораживающий, как и манера об этих регалиях говорить.Прием стар, как мир, публично усомниться в собственной грандиозности, дабы вызвать расположение у зрителей. К слову в этой аудитории — она одна. Но обратите внимание с пустыми стульями, общается как с живыми людьми. В камеру, то есть на зрителя реального, по ту сторону экрана прицельно — не смотрит. И главное — убедительно и крайне экспрессивно доносит свои идеи.Сокальская любит сказки, и на примере той, что про Золушку, объясняет. Весь малый бизнес, ипотеки, и кредитные машины — это мыши, ставшие конями, и тыква, превратившаяся в карету, банковская система — фея крестная, подарившая блага взаймы, ну а коронавирус — это тот самый бум, звучащий в полночь, после которого золушка опять в лохмотьях. Посыл понятен, мол, сами виноваты, ибо жили взаймы, но где, простите психотерапевтический эффект?Муссолини, Ленин, Троцкий, Екатерина Сокальская. В один ряд с великими ораторами психологиню ставит одно — истеричная манера речи и активная жестикуляция, дабы привлечь и более того, удержать внимание того, кто, возможно, слушать тебя совсем не хочет.В лекции Сокальской нет сверхидеи, теория локуса контроля, то есть осознанного отношения к жизни, где человек лично сам, а не внешние факторы, отвечает за всё происходящее с ним, написано психологом Роттером еще в середине прошлого века. Но любой бизнес-тренер знает, не важно, что ты говоришь, важно, как ты это подаешь. А подает Сокальская как надо. Чего только стоят анимационные врезки в трейлере лекции.В лекциях много несоответствий, сначала Сокальская призывает аудиторию осознать, что экономический кризис — последствие жизни взаймы. Но в более ранних выступлениях вещает аудитории про энергетические матрицы, во многом определяющие жизнь и судьбу и более того, учит с ними работать, правильно направляя внутреннюю энергию для получения различных благ.Ведь все эти открытые лекции — лишь демо-версии. А вот по-настоящему научиться генерировать свою матрицу и направлять энергию для притягивания всевозможных благ можно только на индивидуальных консультациях. И стоят они, как можно догадаться — немало. От 10 000 рублей. Только где же взять эти деньги, если, как убеждена Сокальская, часы уже пробили полночь, а карета для многих стала тыквой, коуч не объяснила.