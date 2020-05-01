Соблюдать дисциплину, не расслабляться и по возможности не выходить из дома призывает москвичей глава НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков - доктор, который ежедневно сталкивается с коварством коронавируса COVID-19. В эксклюзивном интервью руководитель одного из ведущих медцентров страны рассказал о резком росте числа тяжелых пациентов со стремительным развитием симптомов.

Соблюдать дисциплину, не расслабляться и по возможности не выходить из дома призывает москвичей глава НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков — доктор, который ежедневно сталкивается с коварством коронавируса COVID-19. В эксклюзивном интервью корреспонденту ВГТРК Анне Семеновой руководитель одного из ведущих медцентров страны рассказал о резком росте числа тяжелых пациентов со стремительным развитием симптомов.- Сейчас появились публикации о том, что выявлены новые патологии, связанные с коронавирусом, включая проблемы со свертываемостью крови, или были раньше?"Нет, эти эффекты были известны, просто сейчас про них больше стали говорить, — отвечает директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. — Потому что поражение легких, которое возникает при этой инфекции, оно как раз, в первую очередь, связано с нарушением циркуляции крови в легких, образованием микротромбов, поражением клеток, которые выстилают сосуды. Меньше, наверное, говорили в прессе об этом. На самом деле это известные вещи. И лечение, которое проводится этим пациентам, в частности, направлено на коррекцию свертывания крови и на прерывание цитокинового шторма, который вызывает нарушение микроциркуляции".- В НИИ Склифосовского расширяют количество мест в реанимации. С чем это связано? Стало больше тяжелых больных?"Через несколько дней у нас будет 67 реанимационных коек. Это связано с тем, что тяжелых пациентов стало гораздо больше. Эти пациенты требуют не только кислородной поддержки, но еще и неинвазивной вентиляции легких, а многие из них — инвазивной вентиляции. Поэтому чем больше реанимационных коек, тем больше возможности помощь людям, — подчеркивает Петриков. — Всю ситуацию по Москве знает штаб по коронавирусу, но то, что мы видим по тем пациентам, которые поступают к нам, они тяжелее, чем были несколько недель назад".- В чем это проявляется?"У них развивается пневмония, достаточно серьезная пневмония, которая очень быстро протекает. Особенности этой инфекции в том, что человек может вполне прилично себя чувствовать. Но потом в один день он ухудшается и умирает, — предупреждает директор НИИ скорой помощи Склифосовского. — Поэтому тут надо быть настороже. И я всех сейчас призываю из дома не выходить и подождать, когда все это закончится. Это очень важный момент. Я думаю, что многие слышали про то, что заболевают медработники и они погибают. И у них тоже есть семьи, у них есть дети, у них есть жены, родители. И поэтому подумайте. Если человек не думает о себе, когда он выходит прогуляться возле своего дома или где-то еще, то подумайте о тех людях, которые работают с такими пациентами и которые каждый день находятся под риском смерти".- Врачи уже чувствуют эффект от введенных ограничительных мер?"Пока пациентов меньше не становится, — констатировал директор НИИ скорой помощи Сергей Петриков. — Расслабляться не нужно. Лучше уж дотерпеть и переждать весь этот карантин, а потом спокойно выйти из него всей страной и спокойно начать работать. Потому что, если сейчас пойдут какие-то послабления самому себе, когда ты находишься на карантине, и люди опять перезаражаются, надо понимать, что инкубационный период может быть до трех недель. Значит это пойдет дальше. И опять надо будет вводить жесткие меры. Поэтому, лучше бы соблюдать все в очень жестком и правильном режиме, если так можно сказать. И не давать себе послабления. Надо потерпеть еще".- А как вы считаете, конец близок? Когда эпидемия начнет двигаться на спад?"Это, наверное, лучше спросить в штабе по коронавирусу, — считает Петриков. — Они видят всю госпитализацию, мы видим конкретный сегмент, который мы принимаем. Но пока меньше пациентов не становится. Я надеюсь, что конец еще очень далеко, а вот окончание эпидемии когда-то должно произойти. И мы очень надеемся, что это произойдет в ближайшее время".