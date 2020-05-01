Мошенники всегда хотели воспользоваться ситуацией. На сей раз жертвы – волонтерское движение. Причем под ударом оказались – не те люди, которым оказывают помощь, а сами волонтеры.

Мошенники всегда хотели воспользоваться ситуацией. На сей раз жертвы – волонтерское движение. Причем под ударом оказались – не те люди, которым оказывают помощь, а сами волонтеры.Вместо видео — черное поле и пометка, что "контент заблокирован по требованию государственных органов". Так сейчас выглядит страница с записью круглого стола, на котором якобы медики рассказывали о том, что коронавируса не существует. Самоизоляцию называли "обманом народа" и призывали не соблюдать никаких санитарных мер. Теперь этот классический набор тезисов ковид-диссидентов недоступен. Потому как попал в поле зрения Генеральной прокуратуры.Надзорное ведомство занялось очередной партией фейков о пандемии, среди которых есть как откровенно вредные для здоровья, так и просто сеющие панику. Отдельно выделяется популярный миф о создании опасной инфекции в новосибирской лаборатории "Вектор". Мол, в сентябре там произошел взрыв и после этого коронавирус занесли в Китай.Несмотря на абсурдность утверждений, прокуратура опровергает ложь фактами. Так выяснилось, например, что работы с вирусами на момент якобы имевшего места ЧП не велись. В лаборатории шел ремонт. Всю эту дезинформацию сейчас умело используют и мошенники.Причем, наживаются, не только на страхе перед инфекцией, но и на доброте отдельных людей. Под прицелом аферистов оказались даже волонтеры.Схема не настолько редкая, но надо пояснить. Мошенники – под видом тех, кому нужна помощь – втирались в доверие. Просили купить продуктов, но главное не это. Придумали легенду, чтобы выпросить денег на карту на некую игрушку, мол, вернем наличными, когда принесете продукты. А на деле указывали случайный адрес.Возьмите паузу в 2 минуты, проверьте, ну или 5, проверьте информацию, только потом жертвуйте. Потому что куча историй по интернету ходит. Дайте наличную карточку, ребенок умирает. Сейчас стали умирающие дети реже появляться, стали появляться истории – я голодаю, многодетная мать. Открываешь и смотришь, что в 10 разных группах ВКонтакте 10 разных человек, под одним и тем же текстом пишут, и каждый собирает на свои личные карточки", — рассказывает Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя исполкома ОНФ.История о новом методе – как выкачать деньги – гуляет по интернету. В итоге, к человеку, который не просил помощи, да ему она и вовсе не нужна – выстроилась чуть ли не целая очередь из волонтеров с пакетами продуктов. И каждый из них переводил деньги."Здесь уже мошенничество, и здесь надо разбираться, писать заявление в полицию. Уголовная ответственность от 10 до 15 тысяч рублей. Этот порог должны снижать. Если он грамотный умный человек, он выяснит, откуда они пришли, кто заказал, позвонит, созвонится, сразу напишет заявление в полицию, и в дальнейшем будут разбираться с привлечением к административной или уголовной ответственности", — советует Максим Суров, юрист.И, безусловно, такие новости, наносят вред по волонтерскому движению. Тысячи людей в разных регионах страны сегодня помогают тем, кто не может выйти из дома, кто не обладает навыками как пользоваться онлайн сервисами. Причин множество – и сегодня, в сложное время – волонтеры заслужили высокую репутацию, а люди, которым помогают кредит доверия. Находятся люди, которые не входят в никакие организации, и по зову сердца развозят те же продукты. И они поясняют простые правила работы."Это очень легко понять, что это мошенники, потому что если ты хочешь обмануть – это видно, потому что они просят сначала закинуть деньги, еще какие способы. Все должно быть четко, я покупаю вам продукты, я вам их привожу, соответственно за свои деньги, кладу под дверь пакет, там же внутри чек – все. Вы открываете пакет, проверяете продукты, смотрите чек, и эту сумму переводите на карту", — поясняет Владимир Хабибулин, волонтер.Другой вопрос – кем могут быть люди, которые могли бы так низко вводить в заблуждение представителей волонтерского движения?"Этими вещами, как правило, очень часто балуются сидящие в тюрьме граждане наши, и поэтому карточки, как правило, принадлежат третьим лицам. Они такой чес устраивают, звонят старикам, что им положены выплаты пожилым людям, ну и много таких схем, которые они применяют. Банки даже рассылают такого рода предупреждения. Не надо переводить третьим лицам", — предупреждает Константин Трапаидзе, адвокат.Так или иначе, переводы средств потенциально отследить можно. И не исключено, что вернуть. Другой вопрос, из-за таких афер – мошенники получат несколько тысяч рублей. А кто-то может – из-за недоверия – оказаться без помощи, потому что некому будет помочь.