В результате террористического акта, совершенного на севере Синайского полуострова, погибли и получили ранения десять военнослужащих армии Египта, в том числе, два офицера.

В результате террористического акта, совершенного на севере Синайского полуострова, погибли и получили ранения десять военнослужащих армии Египта, в том числе, два офицера.Самодельное взрывное устройство сработало на пути следования армейской бронемашины в 30 километрах от приграничного с сектором Газа городом Эль-Ариш — столицы провинции Северный Синай, передает ТАСС .Как сообщалось, уже в течение нескольких лет армия и полиция Египта проводят в северных районах Синая кампанию против экстремистских группировок. Наиболее радикальная из — присягнувшая на верность террористической организации "Исламское государств" (запрещена в РФ) группировка "Вилайет Сина" (запрещена в РФ). Как считают в спецслужбах Египта, именно эта подпольная сеть стоит за большинством террористических атак в стране.