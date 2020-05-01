У премьера-министра Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом сообщает телеканал Россия 24.
У премьера-министра Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Премьер-министр сам подтвердил данную информацию в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, тестирование на коронавирус показало положительный результат.
На время болезни исполняющим обязанности премьера будет Андрей Белоусов. Соответствующее предложение поддержал глава государства.
Мишустин призвал россиян оставаться дома и внимательнее относиться к своему здоровью.
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал новость о заболевании премьер-министра. По его словам, Мишустин тот человек, который постоянно проверяется, но практика показывает, что отгородиться от вируса никто не может.