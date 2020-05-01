У премьера-министра Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом сообщает телеканал Россия 24.

У премьера-министра Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".Премьер-министр сам подтвердил данную информацию в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, тестирование на коронавирус показало положительный результат.На время болезни исполняющим обязанности премьера будет Андрей Белоусов. Соответствующее предложение поддержал глава государства.Мишустин призвал россиян оставаться дома и внимательнее относиться к своему здоровью.Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал новость о заболевании премьер-министра. По его словам, Мишустин тот человек, который постоянно проверяется, но практика показывает, что отгородиться от вируса никто не может.