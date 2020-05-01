В Китае обещают разработать вакцину от COVID-19 уже к сентябрю. Препарат сейчас на второй стадии клинических испытаний. А вот Штаты надеются все сделать лишь к началу следующего года. А пока у Трампа новая идея-фикс, он утверждает, что всем надо лечиться лекарством от Эболы.

В Китае обещают разработать вакцину от COVID-19 уже к сентябрю. Препарат сейчас на второй стадии клинических испытаний. А вот Штаты надеются все сделать лишь к началу следующего года. А пока у Трампа новая идея-фикс, он утверждает, что всем надо лечиться лекарством от Эболы.О препарате "Ремдесивир" в медиа-пространстве вспомнили внезапно, наделав немало шума. Дональд Трамп назвал эту разработку против лихорадки Эбола едва ли не панацеей и от главной напасти 2020 года — коронавируса. И призвал одобрить его для лечения больных COVID-19 как можно быстрее. Мировые рынки, которые находились в рецессии из-за пандемии, отреагировали мгновенно. После череды чёрных дней начался активный рост.Первыми против лечения коронавируса этот препарат использовали врачи медицинского центра Университета штата Небраска. Теперь же главный эксперт по инфекционным заболеваниям Белого дома сравнивает их открытие с переломным моментом в мировой борьбе со СПИДом 80-х годов."Факты показывают, что ремдесивир имеет значительный положительный эффект и уменьшает время, которые необходимо организму на восстановление. В среднем этот период уменьшается с 15 до 11 дней. Это похоже на действие препарата Тамифлю во время гриппа. Он не лечит пациента моментально, но помогает ему быстрее восстанавливаться", — пояснил Энтони Фаучи, главный эксперт по инфекционным заболеваниям в составе рабочей группы Белого дома, учёный-медик, иммунолог и инфекционист.Принцип действия ремдесивира на самом деле очень прост. Он представляет собой аналог части генетического материала. Препарат как бы обманывает вирус, подсовывая ему не тот строительный материал."Вирус принимает этот препарат за настоящее звено цепочки, но, поскольку оно не настоящее, прерывается дальнейший рост цепочки, поэтому блокируется репликация вируса. Такой принцип применяется и при лечении других вирусных заболеваний — гепатита В и С, ВИЧ", — рассказал Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда Inbio Ventures.Однако насколько ремдисивир эффективен именно в борьбе с COVID 19, на самом деле, вопрос открытый и до конца неизученный. Однозначной позиции нет даже у Всемирной Организации здравоохранения. Она сначала назвала ремдисивир перспективным препаратом, а затем удалила доклад об этом. Тем более, что у лекарства много побочных эффектов, в том числе — развитие раковых опухолей. Да и у единственного производителя — калифорнийской компании "Гелиад", по мнению экспертов, просто не хватит мощностей для производства препарата на всю Америку. Где заболевших больше миллиона человек.Понимая, что ремдисивир — временный вариант, Дональд Трамп выступил с мощным заявлением, рассчитывая произвести эффект разорвавшейся бомбы. Президент США рассказал, что объединит усилия частных фармацевтического компаний в рамках проекта с красивым названием –"Операция невероятная скорость". И создаст вакцину уже к концу года. Трамп даже сравнил этот шаг со знаменитым "Проектом Манхэттена" — это кодовое название программы США по разработке оружия, которое началось в августе 1942 года. При этом, Вашингтон планирует произвести 300 миллионов вакцин. Население Штатов — немногим более. А это значит, что вакцина для себя. Едва ли эти цифры – просто совпадение.Проект обойдётся в миллиарды долларов, сообщает один из источников. И почти наверняка это приведёт к значительным потерям, прежде чем будет доказана окончательная эффективность вакцины. Но подобное решение вселяет надежду, что американцы получат вакцину намного раньше, чем изначально планировалось.Американцы уже пытались выкупить вакцину для своего населения. Так, Дональд Трамп предлагал крупную сумму немцам за будущую вакцину биотехнологической компании CureVac. Однако в Берлине американских денег не захотели. Тем более, что над вакциной сейчас работают во многих странах. Конечно, исследования проводят и в России. И по оценкам экспертов, она должна появиться в нашей стране уже к концу 2020 года.Всего в мире, по данным газеты "Фигаро", разрабатывают 120 вакцин против коронавируса. При этом восемь из них уже находятся на стадии клинических исследований с участием человека.