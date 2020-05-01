Вице-премьер правительства Крыма Павел Королев скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Причина смерти политика не раскрывается. Власти Крыма выразили ..

Вице-премьер правительства Крыма Павел Королев скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Причина смерти политика не раскрывается.Власти Крыма выразили соболезнования семье умершего. "Королев приехал из столицы, очень много сделал для республики Крым", – приводит официальное сообщение "Интерфакс".Напомним, Сергей Королев работал заместителем министра экономического развития России с 2012 по 2016 год. В конце 2016 года он занял должность заместителя председателя Совета министров Крыма.