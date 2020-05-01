По информации МЧС России, с начала текущего года ущерб от несанкционированных палов травы в стране превысил 900 миллионов рублей, и эта сумма не окончательная.

По информации МЧС России, с начала текущего года ущерб от несанкционированных палов травы в стране превысил 900 миллионов рублей, и эта сумма не окончательная.В этом году в результате палов травы пострадал более 20 населенных пунктов, огнем было повреждено около 150 строений, предает ТАСС.Как подчеркнул глава МЧС России Евгений Зиничев, в этом году пожароопасный сезон начался раньше средних значений, а ситуация в в Сибири и на Дальнем Востоке уже критическая. складывается критическая.В настоящее время росту числа палов сухой травы способствует нарушение гражданами режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса, и оставленные без присмотра дети. Также росту числа таких пожаров способствует ранняя весна и теплая погода.В период с 27 апреля по 11 мая текущего года в ряде регионов прогнозируется высокая вероятность перехода очагов природных пожаров, в том числе от палов сухой травы, на населенные пункты и объекты экономики. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, При установившейся сухой и теплой погоде возрастает число отдыхающих на природе, что влечет за собой увеличение количества очагов природных пожаров.