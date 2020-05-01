Мероприятия проводятся с целью профилактики ДТП по причинам неисправности транспортных средств, а также загрязнения окружающей среды.

Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели мероприятия по проверке технического состояния транспортных средств, в частности, по замерам дымности выхлопных газов, а также соответствия рулевого управления требованиям безопасности. Замеры проводились у легкового, грузового транспорта и автобусов.В ходе проведения мероприятий применялись специальные технические средства: измеритель суммарного люфта рулевого управления и измеритель дымности отработанных газов, которые прошли государственную сертификацию и метрологическую поверку.В результате проведения мероприятия было проверено тридцать два транспортных средства. Выявлено два нарушения Правил дорожного движения РФ, совершенных водителями автобусов, по ч. 2 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортными средствами, которые не прошли технический осмотр) и по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ (управление транспортным средством без тахографа или с нарушением установленных правил использования тахографа). Также выявлено одно нарушение по ст. 8.23 КоАП РФ (эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ), за которое на водителя наложен административный штраф, и одно нарушение по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо неисправным рулевым управлением). Водитель данного транспортного средства был отстранен от управления автомобилем, транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку с помощью эвакуатора, водитель привлечен к административной ответственности. За допущенные нарушения, связанные с эксплуатацией транспортных средств, к административной ответственности привлечено два должностных лица.Также в ходе мероприятий проведены разъяснительные беседы с водителями о необходимости соблюдения профилактических мер и режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции.В целях обеспечения безопасности дорожного движения подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе.