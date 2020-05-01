За последние сутки в столице умерли еще 47 пациентов с подтвержденными коронавирусом и пневмонией. В общей сложности число летальных исходов в Москве составляет 658. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За последние сутки в столице умерли еще 47 пациентов с подтвержденными коронавирусом и пневмонией. В общей сложности число летальных исходов в Москве на данный момент составляет 658. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.По данным на утро 30 апреля, в России общее количество подтвержденных случаев коронавируса почти достигло отметки в 106,5 тысячи человек. За сутки заразились свыше 7 тысяч.До 11 мая в Москве продлен режим самоизоляции. Главврачи московских клиник призвали граждан не нарушать установленные ограничения, особенно в период майских праздников, поскольку это позволит спасти жизни людей.