В общежитии Российского университета транспорта предприняты дополнительные ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщают в пресс-службе РУТ.

В общежитии Российского университета транспорта предприняты дополнительные ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщают в пресс-службе РУТ.Соответствующий приказ подписал ректор университета Александр Климов в понедельник, 27 апреля.Данный порядок устанавливает правила проживания в общежитии вуза с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции и сохранения здоровья обучающихся.Для проживающих и сотрудников общежития обеспечена доставка трехразового питания с использованием одноразовой посуды, в том числе и в праздничные дни. В помещениях здания организована дезинфекция дезинфицирующими средствами в местах общего пользования, обеспечена круглосуточная охрана. Бригада медицинского персонала поликлиники Российского университета транспорта ежедневно находится на территории общежития.