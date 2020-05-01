В Петрозаводском президентском кадетском училище досрочно завершился учебный год. С 1 мая учащиеся уйдут на каникулы. Такое решение принял министр обороны, генерал армии России Сергей Шойгу.

В Петрозаводском президентском кадетском училище досрочно завершился учебный год. С 1 мая учащиеся уйдут на каникулы. Такое решение принял министр обороны, генерал армии России Сергей Шойгу. Об этом со ссылкой на РИА Новости передает ГТРК "Карелия".Довузовские образовательные учреждения, а также вузы Минобороны России завершат обучение в этом году 30 апреля. После этого все учащиеся разъедутся по домам, уточняется в сообщении.Напоминаем, что в связи с эпидемией коронавируса главой республики было издано распоряжение о досрочном завершении учебного года в общеобразовательных учреждениях республики. Так, ученики 1-4 классов отправятся на каникулы с 1 мая, ученики 5-8 классов и десятиклассники — с 25 мая.