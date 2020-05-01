Как сообщили сегодня в командовании военных округов, в авиапарадах будут задействованы более 300 истребителей, бомбардировщиков и вертолётов. Сейчас их экипажи начали ежедневные тренировки.

Как сообщили сегодня в командовании военных округов, в авиапарадах будут задействованы более 300 истребителей, бомбардировщиков и вертолётов. Сейчас их экипажи начали ежедневные тренировки.Параду 9 мая быть, пусть в небе, а не на земле. В этот День Победы наша гордость и краса — авиация. В какой-то мере это еще и торжество Воздушно-космических сил над воздушно-капельной инфекцией.Звенья многоцелевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-24 и К-52 "Аллигатор" взлетают с аэродрома в Пушкине под Петербургом, оперативно-тактическая авиация берет старт в Карелии и Тверской области. Над Невой выстраивается воздушный парадный расчет.Возглавляет торжественный строй тяжелый транспортный вертолет Ми-26, а замыкают истребители — сверхманевренные многоцелевые Су-35С, фронтовые бомбардировщики Су-34 и перехватчики дальнего радиуса МиГ-31БМ.Особое внимание соблюдению дистанции и высотного режима. Непростая задача — безупречно держать строй на скорости в 600 километров в час. Летчики справляются на "отлично"."Мы очень рады, что воздушная часть парада состоится, несмотря ни на что. Мы горды представить Западный военный округ в небе над Санкт-Петербургом, мы благодарны поколению победителей", — говорит Сергей Лобанов, заместитель командира вертолетной эскадрильи.К цели — Дворцовому мосту — летчики выходят, как говорят сами, "по нулям", то есть идеально. Перед каждой тренировкой в небе — пеше-полетная подготовка. Разбившись на группы, пилоты проходят маршрут на земле."Мы с вами идем двумя экипажами, два полсотни первой на первой, нам руководитель полета говорит — выполняйте полсотни метров на первой. Мы вот так парами и идем", — поясняет вертолетчик.А это уже Волгоград. Двигатели прогреты, экипажи готовы. С аэродрома Мариновка прямой курс на Мамаев курган. Все действия отточены до мелочей. Без погрешностей — секунда в секунду."Погода идеальная, простые условия. Как у нас говорят — "миллион на миллион", ветра практически нет, ничего не мешает", — говорит военный летчик.В небе над Ростовом-на-Дону тоже ни облачка. Авиационный парад здесь репетируют летчики 4-й армии ВВС и ПВО."Самолёты взлетают с разных аэродромов задействованных. Но лётчики подготовленные, выходят в заданную точку. И выходят в расчётное время на точку показа. Между пролётами не более 45 секунд", — рассказывает Николай Гостев, командующий 4-й армией ВВС и ПВО.Центральный военный округ. Первая тренировка воздушного парада в Екатеринбурге. Но отрабатывают действия над небольшим городком Каменск-Уральский."Был отработан точный выход на заданную цель и выдерживания места в боевом порядке", — говорит Захар Александров, старший пилот вертолетного звена Ми-24.И вновь Западный военный округ. Калининград. Авиация над городом проходит на предельно малых высотах, в репетиции парада участвуют все воздушные суда морской авиации Балтийского флота."Для летчиков очень ответственно участвовать в таком мероприятии. Были подобраны самые опытные летчики Балтийского флота, у части которых имеется и боевой опыт и участие в дальних походах", — отметил Андрей Пахомов, начальник морской авиации противовоздушной обороны Балтийского флота.На сегодняшний день известно о том воздушные парады состоятся в 49 городах всех военных округов. Летчики поздравят россиян с Днем Победы не только от себя, но и от всех тех, кто должен был шагать по брусчатке в парадных расчетах и выводить военную технику на площади страны.