01.05.2020

2020-05-01 10:10:04

Во Владимирской области зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса

Роспотребнадзор региона предоставил официальные данные за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 1 мая.

Лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Из них:

10 - во Владимире,

6 – в Александровском районе,

5 - в Петушинском,

5 - в Собинском,

4 - в Ковровском,

4 - в Муромском,

2 - в Гусь-Хрустальном,

2 - в Киржачском,

2 - в Меленковском,

2 - в г. Радужный,

1 - в Суздальском,

1 - в Юрьв-Польском,

1 - в Судогодском,

1 - в Гороховце,).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 715 случаев заболевания

167 - в г. Петушинском,

113 - в г. Владимире,

76 - о. Муром,

75 - в г. Ковровском,

52 - в Гусь-Хрустальном,

55 - в Александровском,

40 - в Кольчугино,

32 - в Юрьев-Польском,

31 - в Судогодском,

25 - в Собинском,

19 - в Киржачском,

12 - в Меленках,

5 - в Суздальском,

5 - в г. Радужном,

3 - в Камешково,

2 - в Гороховецком,

2 - в Вязниках.

Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.