2020-05-01 10:10:04
2020-05-01 10:10:04
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/ Тема: Во Владимирской области зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Роспотребнадзор региона предоставил официальные данные за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 1 мая.
Лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Из них:
10 - во Владимире,
6 – в Александровском районе,
5 - в Петушинском,
5 - в Собинском,
4 - в Ковровском,
4 - в Муромском,
2 - в Гусь-Хрустальном,
2 - в Киржачском,
2 - в Меленковском,
2 - в г. Радужный,
1 - в Суздальском,
1 - в Юрьв-Польском,
1 - в Судогодском,
1 - в Гороховце,).
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 715 случаев заболевания
167 - в г. Петушинском,
113 - в г. Владимире,
76 - о. Муром,
75 - в г. Ковровском,
52 - в Гусь-Хрустальном,
55 - в Александровском,
40 - в Кольчугино,
32 - в Юрьев-Польском,
31 - в Судогодском,
25 - в Собинском,
19 - в Киржачском,
12 - в Меленках,
5 - в Суздальском,
5 - в г. Радужном,
3 - в Камешково,
2 - в Гороховецком,
2 - в Вязниках.
Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.