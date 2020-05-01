Обеспечить достойные условия труда и его оплаты для всех россиян – именно на это нацелены поправки к основному закону страны. Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы Вячеслава Володина в честь 1 мая.

Обеспечить достойные условия труда и его оплаты для всех россиян – именно на это нацелены поправки к основному закону страны. Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы Вячеслава Володина в честь 1 мая.Традиции Первомая тесно связаны с профсоюзами, защитой прав и интересов граждан, отметил председатель нижней палаты. Он напомнил, что Россия – социальное государство, поэтому улучшение жизни людей, обеспечение достойных условий труда и его оплаты являются приоритетными."На это нацелены и поправки в Конституцию Российской Федерации, инициированные президентом нашей страны", – подчеркнул спикер Госдумы.Володин отметил активную позицию, которую занимают профсоюзы в отстаивании прав трудящихся, в диалоге с властью и работодателями. Люди это ценят, добавил спикер. Он пожелал россиянам счастья, здоровья и благополучия.