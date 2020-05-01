Власти Амурской области могут закрыть въезд в города Благовещенск, Белогорск и Тында. Эту меру против распространения коронавирусной инфекции обсудили на заседании оперштаба. Губернатор Приамурья отметил рост числа заболевших.

Власти Амурской области могут закрыть въезд в города Благовещенск, Белогорск и Тында. Эту меру против распространения коронавирусной инфекции обсудили на заседании оперштаба. Губернатор Приамурья отметил рост числа заболевших.Скончалась пожилая женщина из Тынды. Ей было 83 года. Как говорят специалисты, сейчас неясно, что именно стало причиной смерти, но известно — у пенсионерки было множество хронических заболеваний. Жила она в одном подъезде с пятью людьми, которым было предписано соблюдать режим самоизоляции, однако в итоге у них подтвердили коронавирус. По информации мэра города Марины Михайловой, сейчас подъезд изолирован и охраняется полицией. Продукты питания будут доставлять волонтеры.Градоначальница обратилась к областному оперативному штабу с предложением временно закрыть в столице БАМа торговые центры и некоторые магазины. Чтобы снизить возможность скопления людей, с центральной площади убрали лавочки. До нормализации эпидемиологической обстановки отменили дачный маршрут, который планировали запустить 15 мая.По решению оперштаба, закрываются гостиницы в Благовещенске, Белогорске, Свободном и Тынде. Они не будут действовать до 11 мая."У нас впереди 10 праздничных дней — это серьезный риск для распространения инфекции. Необходимо максимально самоизолироваться, максимальная дисциплина, дезинфекция. Ситуация с заболеванием на территории области ухудшается. Мы к этому были готовы. Система здравоохранения была развернута", — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.По данным управления Роспотребнадзора, за сутки в области зарегистрировали 10 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего — в Благовещенске. Также лабораторные исследования на COVID-19 подтвердились в Белогорске, Серышевском районе и Прогрессе."Нас беспокоит поселок Прогресс. Там мы выявили в рамках рутинного мониторинга за внебольничными пациентами пациентку с пневмонией, поэтому сейчас определен круг контактных как среди пациентов, так среди медработников, проводится соответствующие тестирования", — пояснила руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.Власти призывают амурчан строго соблюдать меры профилактики — личную гигиену, самоизоляцию, масочный режим. И, конечно, ограничить контакты с другими людьми, как бы ни хотелось отпраздновать Первомай, как все привыкли.