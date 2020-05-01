Академик РАН, врач-пульмонолог Александр Чучалин рассказал, что человек умирает не от коронавирусной инфекции, а от тех осложнений, которые она вызывает. По словам эксперта, причиной многих летальных исходов является диффузное поражение мелких сосудов легких, капилляров, вен, которые забиты тромбами. Такая картина, в конечном итоге, приводит к развитию у человека кислородного голодания.

Академик РАН, врач-пульмонолог Александр Чучалин рассказал, что человек умирает не от коронавирусной инфекции, а от тех осложнений, которые она вызывает. По словам эксперта, причиной многих летальных исходов является диффузное поражение мелких сосудов легких, капилляров, вен, которые забиты тромбами. Такая картина, в конечном итоге, приводит к развитию у человека кислородного голодания, повреждению многих органов, в числе которых сердце, мозг, почки, печень. По словам Чучалина, к такому выводу пришли патологоанатомы Германии, Швейцарии, КНР.Врач-пульмонолог рассказал о триаде признаков, свидетельствующих о тромбозе. Первый — это спазм сосудов, второй — поражение клеток, которые выстилают внутреннюю часть сосуда (эндотелиальные клетки), третий — медленный ток крови, который и приводит к образованию этих тромбов. Чучалин считает, что, исходя из таких симптомов, нужно составить новую парадигму лечения пациентов, которая более эффективно поможет бороться с тромбообразованием мелких сосудов легочной ткани.Академик РАН в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о лечении пациентов с коронавирусом термическим гелием. По его словам, у некоторых людей, находящихся в больнице, развивается тревожно-депрессивное состояние. Гелий имеет поразительное свойство — он снимает эти признаки, помогает человеку улыбнуться, ощутить постепенное выздоровление.Александр Чучалин пояснил, почему искусственная вентиляция легких не всегда помогает человеку. По его словам, она может не оказать того действия, на которое рассчитывают врачи. По словам академика РАН, дыхательные пути человека могут быть свободными, а кровообращение нарушенным из-за тромбов. Такую проблему аппараты ИВЛ решить не могут.По поводу продления режима самоизоляции врач-пульмонолог отметил, что страна обязательно выйдет из тяжелой пандемии. Те меры борьбы с коронавирусом, которые принимают правительство, президент — лучшие средства, поскольку для снижения уровня заболеваемости есть лишь один прием — карантин.