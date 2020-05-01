Сначала местные жители почувствовали неприятный запах. Пару дней спустя он усилился, а в итоге превратился в такую невыносимую вонь, что пришлось звонить 911. Жуткая история произошла в Нью-Йорке, где полиция обнаружила десятки разлагающихся тел в прицепах нескольких припаркованных грузовиков.

Сначала местные жители почувствовали неприятный запах. Пару дней спустя он усилился, а в итоге превратился в такую невыносимую вонь, что пришлось звонить 911. Жуткая история произошла в Нью-Йорке, где полиция обнаружила десятки разлагающихся тел в прицепах нескольких припаркованных грузовиков.Причём припаркованы они были рядом с похоронным бюро. А в прицепах, судя по всему, сломалась система охлаждения. И тут — сразу два вопроса. Во-первых, почему никто не проконтролировал исправность оборудования? И во-вторых — откуда вообще взялось столько мертвецов?Самая правдоподобная версия о жертвах коронавируса, которым не хватило места в моргах. Проблема, с учётом количества умерших от COVID-19 в США, действительно актуальная.Смертность по-прежнему высока. Случаев заражения — десятки тысяч только за сутки. И тем более странно звучат заявления тех, кто на таком фоне выступает против ограничительных мер.В авангарде, например, Илон Маск. Сравнивает режим самоизоляции — ни много ни мало, с фашизмом. И требует, дословно, "сейчас же освободить Америку" А много ли сторонников у главы компании "Тесла"?Ему уже припомнили обещание наладить производство аппаратов ИВЛ в случае нехватки. С тех пор Маск закупил тысячу устройств для американских больниц, но ими оказались менее эффективные приборы для лечения нарушений сна.Илон Маск всегда не стеснялся в выражениях. Но сейчас, кажется, его поток сознания уже не остановить. Назвать режим изоляции фашистским, даже в толерантной Америке считают перебором."Если кто-то хочет оставаться дома — здорово. Их не следует заставлять возвращаться к обычной жизни. Но приказать сидеть дома и сказать, что в противном случае арестуют — это по-фашистски. Это не демократия. Это не свобода. Верните людям их чёртову свободу", — взбеленился американский гений.Почитатели Маска, его фанаты несколько шокированы. С одной стороны — рекомендации врачей всего мира. Самоизоляция — необходимость для того, чтобы остановить рост заболеваемости. С другой стороны — авторитетнейший лидер, который ставит под сомнения все эти рекомендации.Чем дольше в США длится карантин, тем больше людей выступают против него. Американцы, как и миллионы людей во всем мире, теряют работу. В США экономисты не исключают возврат к показателям безработицы времен Великой депрессии. Бизнес Маска тоже терпит убытки. Tesla пришлось перенести открытие единственного завода по сборке электромобилей, а предзаказов на них собрано непомерно много.По мнению экспертов, в ближайшее время Маск должен получить рекордный в США бонус среди топ-мененджеров – более шестисот миллионов долларов. Он рассчитывался по прогрессивной шкале, больше прибыли — больше бонус. Вполне логично: снижать обороты не в интересах Илона. Но только ли это движет им, когда в США помимо борьбы с вирусом еще и в разгаре и президентская предвыборная компания?В любом случае уже в ближайшее время Маск, как уверены эксперты, начнет действовать более решительно. И тогда станет понятно финансы, политика или боль за ограниченную самоизоляцией американскую свободу, так волнует его сердце.