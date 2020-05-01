Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого подтвердился коронавирус, написал обращение к народу. Он поздравил граждан страны с Днем труда.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого подтвердился коронавирус, написал обращение к народу. Он поздравил граждан страны с Днем труда.Глава кабинета министров заранее позаботился о том, чтобы не оставить россиян без поздравления на Первое мая. Мишустин подготовил речь и направил ее в Федерацию независимых профсоюзов России.Сам премьер-министр, естественно, не может принимать участие в праздничных мероприятиях – он находится в больнице. Но несмотря на то, что Мишустин заразился коронавирусом, он продолжает активную работу.По словам председателя правительства, праздник 1 мая объединяет людей самых разных возрастов и профессий – всех россиян, кто трудится на благо семьи и отечества. "Этот весенний праздник имеет богатую историю", – отметил он. Мишустин отметил, что Первое мая стал символом борьбы за социальную справедливость и права, передает ."Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с 1 мая", – написал он.30 Апр 2020 в 9:40 PDTНапомним, что накануне 1 мая объявил, что он заразился коронавирусом. Он лично доложил об этом президенту Владимиру Путину во время видеоконференции.Подробности о здоровье главы правительства остаются неизвестны. Согласно , он находится в стабильном состоянии. Сообщалось, что у Мишустина повышена температура.