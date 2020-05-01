Многоразовые защитные маски бесплатно раздают жителям Тверской области. Акция, приводящаяся по инициативе главы региона, стартовала накануне и продлится все майские выходные.

Многоразовые защитные маски бесплатно раздают жителям Тверской области. Акция, приводящаяся по инициативе главы региона, стартовала накануне и продлится все майские выходные.Волонтеры работают на остановках общественного транспорта и в Многофункциональных центрах (МФЦ) разных городов области. Вместе с маской каждый желающий получит инструкцию по уходу за изделием. Всего закупили один миллион масок, сообщает телеканал "Россия 24".Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркивает: " Эта акция затронет все муниципалитеты Тверской области. Прежде всего, работа будет развернута в 15-ти крупных городах нашего региона. Мы передаем первый миллион масок для наших граждан, чтобы сохранить режим соблюдения всех карантинных и санитарных норм, которые предписаны Роспотребнадзором. Для нас это очень важно сегодня — сохранить уверенную работу региональной экономики. Очень важно сохранить рабочие места. И для нас на первом плане является здоровье и безопасность".