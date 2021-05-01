Главной площадкой торжеств станет Успенский собор.

Главной площадкой торжеств станет Успенский собор. В 11:00 на его колокольне и на площади у собора на передвижной звоннице пройдёт пасхальный звон. А уже в 16:00 у колокольни состоится традиционная встреча Благодатного огня.По её завершению в Успенском соборе пройдёт пасхальный концерт.В преддверии главного праздника к православным христианам обратился митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.- День Святой Пасхи — это повод для радости для всех верующих. Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский И вот словами Иоанна Златоуста матерь-церковь утешает нас: «Радуйтесь все, постившиеся и непостившиеся, трудившиеся и нетрудившиеся, воссияла всем общая радость! Человечество получило возможность вечной жизни, перспективу будущего века!».Фото :