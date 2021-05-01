В последнее время всё чаще возникают слухи о расколе в рядах белорусских силовиков. Они решили прояснить ситуацию.

В последнее время всё чаще возникают слухи о расколе в рядах белорусских силовиков. Они решили прояснить ситуацию.На днях в Сети появился ролик с видеообращением сотрудников белорусских силовых структур. Его растиражировали приближённые к президенту Александру Лукашенко телеграм-каналы и другие поддерживающие режим ресурсы.Авторы одной из подобных публикаций сообщили, что сначала их "хотели сломить", затем – "пытались запугать", а после – "рассчитывали купить". При этом не уточняется, кто и с кем планировал это сделать. Однако они дали понять, что они приняли брошенный им неизвестными вызов.На кадрах видеоролика несколько людей в форме военных, полицейских, бойцов отрядов специального назначения и быстрого реагирования говорят о готовности защищать государство и президента Белоруссии. Они поясняют, что это видео является ответом тем, кто хочет устроить в стране государственный переворот, угрожает семьям силовиков и правоохранителей, а также родственникам главы государства.Силовики заверили, что противникам режима ничего не удастся, как не удалось в августе 2020 года. По всей видимости, речь идёт о разгневанном народе, который тогда вышел на массовые акции протеста. Они назвали этих граждан "врагами", отметив, однако, что основная угроза стране всё же исходит извне и заявили, что являются "надёжной опорой главнокомандующего".