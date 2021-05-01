Деловые отношения белорусского президента с российскими партнерами сравнили с сюжетом культового сериала.

Деловые отношения белорусского президента с российскими партнерами сравнили с сюжетом культового сериала.Бывший депутат Национального собрания Белоруссии и экс-кандидат в президенты страны Сергей Скребец считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается переложить часть ответственности за своё длительное пребывание во власти на российского коллегу Владимира Путина. Из-за этого половина ненависти белорусского народа к главе государства "перенаправляется" в Москву.По мнению политика, именно с этой целью Батька придумал историю с покушением. Скребец уверен, что Лукашенко хотел представить всё так, будто заговорщики хотели заставить его отойти от дел, но им помешала российская Федеральная служба безопасности (ФСБ). Таким образом он хотел продемонстрировать, что Россия не даёт ему уйти с поста.Экс-парламентарий полагает, что в Кремле, в свою очередь, также понимают, что Александр Лукашенко держится в президентском кресле лишь благодаря российской поддержке. И вскоре ему придётся возвращать Москве долг, но не деньгами. Сергей Скребец сравнил эту ситуацию с действиями легендарного сериала "Игра Престолов", где вымышленный "Железный банк" зачастую собирал с правителей долги в виде различных услуг, если те не могли заплатить деньгами. Эксперт предположил, что точно так же Россия потребует от Лукашенко, к примеру – ввязаться в войну на Украине или устроить конфронтацию со странами Балтии. В противном случае она поступит подобно "железным банкирам" из сериала – начнёт поддерживать политических противников президента.