Огонь будет передан в 25 городов и регионов России, в том числе и во Владимир.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.В соответствии с санитарными ограничениями, внутрь храма Гроба Господня были допущены не более 2,5 тыс. человек, в то время как в обычные годы в этот день внутри храма находились до 9 тыс. паломников. В 2020 году церемония прошла без участия паломников. Огонь доставят в Москву к пасхальной службе в храме Христа Спасителя, которая начнется около 22:00 под предстоятельством патриарха Кирилла.,- сообщает ТАСС.Огонь будет передан в 25 городов и регионов России, в том числе и во Владимир. Напомним, что в 16:00 у колокольни Успенского собора во Владимире состоится традиционная встреча Благодатного огняФото :