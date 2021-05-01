Еще два человека госпитализированы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии во Владимирской области. По предварительной информации регионального УМВД, накануне около 22.45 на 90км автодороги «Касимов- Муром – Нижний Новгород» в Муромском районе 18-летний водитель автомобиля «ХОНДА» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ХЕНДЭ», после чего «ХОНДА» столкнулась с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Лифан».В результате ДТП водители «ХОНДА» и «ХЕНДЭ» от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель «Лифана» и пассажир «ХЕНДЭ» госпитализированы.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.