Ещё два участника аварии - госпитализированы.

Вечером 30 апреля около 22:45 на 90 километре автодороги «Касимов - Муром – Нижний Новгород» в Муромском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По предварительной информации, 18-летний водитель «Хонды» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Хёндай», за рулём которого находился мужчина 1963 года рождения, после чего «японец» протаранил «Лифан», который ехал в попутном направлении. Управлял «Лифаном» водитель 1986 года рождения.В результате ДТП водители «Хонды» и «Хёндай» от полученных травм скончались на месте аварии.Водитель третьей машины и пассажир 1977 года рождения, находившийся в салоне «корейца», госпитализированы в больницу.По факту смертельного ДТП проводится проверка. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего.