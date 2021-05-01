Благоустройство завершится до конца ноября.

Фатьяновский парк в городе Вязники Владимирской области благоустроят до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Вязники получили из федерального бюджета 70 млн рублей на реновацию парка, благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.В ходе реновации парка там построят многофункциональную сцену из легких материалов, на которой в теплое время будут проходить концерты и киносеансы под открытым небом, а зимой площадку между сценой и первым рядом сидений переоборудуют в каток. Также в парке обустроят входную группу.Реновация Фатьяновского парка должна завершиться до 30 ноября.