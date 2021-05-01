Благоустройство завершится до конца ноября.
Фатьяновский парк в городе Вязники Владимирской области благоустроят до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Вязники получили из федерального бюджета 70 млн рублей на реновацию парка, благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
В ходе реновации парка там построят многофункциональную сцену из легких материалов, на которой в теплое время будут проходить концерты и киносеансы под открытым небом, а зимой площадку между сценой и первым рядом сидений переоборудуют в каток. Также в парке обустроят входную группу.
Реновация Фатьяновского парка должна завершиться до 30 ноября.