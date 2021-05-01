К празднику Светлой Пасхи группа компаний Делавант - Вязниковский и Владимирский хлебокомбинаты выпекли более полумиллиона куличей.

К празднику Светлой Пасхи группа компаний "Делавант" - Вязниковский и Владимирский хлебокомбинаты выпекли более полумиллиона куличей.Помимо уже знакомых "Донского", "Творожного" и "Царского" куличей, в этом году было выпущено четыре новинки. Классический нежный кулич с изюмом - Воскресенский, два новых вида "Творожного" кулича и кулич "Владимирский" с изюмом и творогом. Все куличи производятся на основе натуральных продуктов, а формовка, "намазка" и украшение куличей - только вручную. Все куличи освящены по благословению Владимирской епархии. А "Царский" кулич - уже успел получить приз.Станислав Лапичев - исполнительный директор группы компаний "Delavant":- Вчера подводили итоги и мы получили награду в категории инновационного кулича. Это независимый конкурс , который проводился на базе НИИ ХП. Выкупался продукт из магазинов Москвы. И соответственно эта информация была нам предоставлена, что является определенным подтверждением, очень важным что нашу продукцию выбирают не только на территории Владимирской области, но и жители Москвы и других регионов.