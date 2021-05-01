Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 32 000 человек.

Во Владимирской области на 1 мая выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 13 заболевших Covid-19. Ещё 7 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, по 5 - в Гусь-Хрустальном, Киржачском и Кольчугинском районах. По 4 инфицированных ковидом жителя выявлено в Суздальском, Петушинском и Ковровском, по 2 - в Юрьев-Польском и Александровском районах. Ещё по одному пациенту с коронавирусом прибавилось в Меленковском, Судогодском, Камешковском, Гороховецком, Вязниковском и Селивановском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 32 000 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.