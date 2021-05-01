В Незалежной вновь взялись за переписывание и украинизацию истории. На сей раз дошло до абсурда.

В Незалежной вновь взялись за переписывание и украинизацию истории. На сей раз дошло до абсурда.В украинском историческом канале History Ukraine в "Твиттер" появилась весьма нелепая запись. Публикация была размещена в День труда и посвящена важным историческим событиям, произошедшим 1 мая.Среди них украинские историки выделили дату 1 мая 1918 года. Тогда, в ходе первой мировой войны немецкие войска оккупировали часть территорий Российской Империи вопреки подписанию Брестского договора. Они заняли Одессу, Харьков, Белгород, Херсон, Севастополь и Симферополь. Однако авторы канала буквально перевернули всё с ног на голову: по их словам, Германия освободила украинский Севастополь от "российского оккупанта".Пользователи Сети тотчас же подняли на смех нерадивых "экспертов". Некоторые из них напомнили, что Севастополь никогда не был украинским: город был основан 3 июня 1783 года российским контр-адмиралом Фомой Мекензи. Другие же принялись активно шутить над незнанием авторов страницы исторических фактов."Что-то запутался... Украина – это часть Германии?", "Рогулизм головного мозга", "Вы уж пишите не "Крым" а "Готенланд", раз за немцев", "А "освободили" они Севастополь, точно для украинцев?", "Похоже у Украины крыша уехала навсегда,тут санитары уже не помогут", – иронизировали подписчики канала в комментариях.