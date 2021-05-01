1 мая начинает действовать новый порядок въезда россиян на родину.

1 мая начинает действовать новый порядок въезда россиян на родину, - сообщают РИА Новости.Правила такие:- каждый обязан до въезда в Россию заполнить анкету для пограничного санитарного контроля- в течение 3 календарных дней со дня возвращения в Россию нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить его результаты на портал Госуслуг- в течение 5 календарных дней со дня въезда в Россию нужно сдать повторный ПЦР-тест-до получения результата теста нужно находиться на самоизоляции по месту жительства или пребыванияФото :