Власти заверили, что вопрос с финансированием работ обязательно будет решён.

Во время своей пресс-конференции замгубернатора Григорий Вишневский отметил, что вопрос восстановления Драмтеатра во Владимире находится на личном контроле Владимира Сипягина.Стоимость ремонта здания станет известна после разработки проектно-сметной документации. На сегодняшний день завершён первый этап подготовки проекта. Получено положительное заключение государственной историко-художественной экспертизы.«Заявка в Минкульт о выделении средств на реконструкцию будет направлена после разработки проекта, который по контракту должен быть готов в ноябре», - добавил госслужащий.Григорий Вишневский отметил, что он поставил задачу завершить работу с ПСД к концу лета.Он также заверил, что вопрос с финансированием ремонтных работ обязательно будет решён.