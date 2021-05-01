Ситуация находится на личном контроле прокурора 33-го региона.

Прокуратура Владимирской области проводит проверку информации телеканала «НТВ», на котором рассказали о жестоком убийстве собаки.В программе «Чрезвычайное происшествие», которая вышла в эфир 29 апреля , журналисты телеканала сообщили, что в ДПК Лесной Хуторок Александровского района местный житель на глазах у детей переехал спящее животное.По факту трагедии Александровская горпрокуратура рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела. Ситуация находится на личном контроле прокурора 33-го региона.