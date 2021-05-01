Законопроект касается, в первую очередь, крупных сервисов: например, Яндекс, Mail.ru, Rambler, Google и Facebook.

Законопроект касается, в первую очередь, крупных сервисов: например, "Яндекс", Mail.ru, Rambler, Google и Facebook.Владимир Путин подписал закон, который регулирует размещение социальной рекламы в Сети. Он появился . Документ вводит обязательную квоту в 5% на размещение такого контента. Аналогичные нормы ранее были введены для рекламы на телевидении и на баннерах.Согласно законопроекту, будет создана система мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения. Некоммерческая организация-оператор будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок, которые распространяют рекламу, и в рамках 5%-ой доли размещать соцконтент.Помимо этого, предполагается распространить требования на владельцев информационных ресурсов, размещающих рекламу, которая ориентирована на российскую аудиторию, и с ежедневной аудиторией свыше 100 тысяч пользователей. Для сайтов средств массовой информации предусмотрены исключения.Оператор социальной рекламы определяется правительством России по представлению Минцифры. Кабмин наделили полномочиями по утверждению критериев отнесения информации к социальной рекламе.Стоит отметить, что для оператора социальной рекламы существуют ограничения. Например, им запрещеновзимать плату за распространение контента и передавать сведения о трафике площадки третьим лицам.