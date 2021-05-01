Сегодня, в праздник Первомая, вступили в силу новые законы. Что о них следует знать?

Сегодня, в праздник Первомая, вступили в силу новые законы. Что о них следует знать? На связи со студией наш корреспондент, Любовь Истратова.- Любовь, здравствуйте! Какие законы коснутся большинства россиян?- Мария, здравствуйте! 1 мая - Праздник Весны и Труда мы традиционно отмечаем в кругу близких, идём на природу, начинаем планировать посадки в огороде. Например, в нашей семье празднику не придавалось политического значения. Однако сегодня - особенный день. С мая в России заработают новые законы. Они коснутся штрафов за высадку детей без билета, доплат к пенсии, поездок за рубеж, получения налогового вычета... Остановимся на тех, которые затронут большинство.Если вы успели улететь на отдых за рубеж, знайте, что теперь потребуется сдать повторный тест на Ковид. На это дается 5 дней.Лицам старше 65 лет вновь не обязательно работать удаленно. Это лишь рекомендация, а решение остается за начальством.Кроме того, уже в начале месяца пенсионерам пересчитают прибавку. Доплаты получат члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности.Не много - не мало. По 10 тысяч рублей ко Дню Победы получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Единоразовую выплату прибавят к пенсии.Упрощено получение налоговых вычетов. С 21 мая ряд из них можно будет оформить онлайн. Это вычет налога на доходы физлиц по расходам на покупку жилья земельных участков, а также вычет из налога на доход по индивидуальным расчетным счетам. Теперь достаточно лишь заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС. Срок проверки так же сократится с 3 до 1 месяца. Деньги же вернутся на счет в течении всего 15-ти дней. Раньше процедура занимала месяц.Портал "Госуслуг" также упростит нашу жизнь. С 1 мая договор купли-продажи на автомобиль с пробегом можно будет оформить через портал. В ГИБДД информация попадет автоматически.Изменения выпали и на конец месяца. С 31 мая все перевозящие детей автобусы должны быть оборудованы навигацией ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.А у же с сегодняшнего дня за принудительную высадку детей-безбилетников в автобусе, троллейбусе или трамвае дадут штраф: 5 тысяч для водителя, 20-30 для кондукторов.Новый штраф ждет и нарушителей ПДД при переезде через ж/д пути - 5 тысяч рублей.Отметим, большинство нововведений упрощают жизнь россиян и даже делают её безопаснее. А на этом я прощаюсь. Желаю всем хорошо провести праздничные дни!