Сборная России завоевала бронзу соревнований.

Во Владимирской области в городе Муром завершился международный турнир по керлингу World Curling Tour – Murom Classic. С 27 по 30 апреля 12 команд из Швеции, Швейцарии, Турции и России соревновались в спорткомплексе «Кристалл».За выход в финал сражались юниорская и главная сборные России, а также команда Швейцарии и коллектив из Москвы. В первом полуфинале главная команда страны уступила москвичам, а во втором сильнее оказались швейцарцы. В финальном поединке гости из Европы оказались сильнее сборной Москвы, а юниоры уступили старшим товарищам в борьбе за бронзу.Соревнования проводились в рамках программы Федерации по развитию кёрлинга в России. По соглашению с администрацией Владимирской области в августе в Муроме откроют школу керлинга. Известно, что в ней будет работать призёр чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Маргарита Фомина.До 1 августа в регионе утвердят программу подготовки, актуализируют документальную базу, а с 1 сентября в муромских школах начнётся набор детей для занятия олимпийским видом спорта.