В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) допустили нападение Украины во время празднования Пасхи.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) допустили нападение Украины во время празднования Пасхи.Разведка ДНР недавно заметила на мариупольском и донецком направлениях подозрительные машины с символикой Совместного Центра по контролю и координации режима прекращения огня. Предположительно, эти автомобили подвозят боеприпасы на передовую для украинских военных.Замначальника Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что прибытие такого транспорта обычно предшествует росту числа обстрелов со стороны Украины. Он считает, что Киев готовит новые огненные провокации, и даже православный праздник Пасхи не остановит власти.Ранее резидент Украины Владимир Зеленский предложил изменить минский формат по урегулированию ситуации в Донбассе. Бывший шоумен пояснил, что некоторые пункты соглашений устарели и требуют обновления. Кроме того, он выступил с идеей пригласить к разговору "серьезных, мощных" игроков.Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что заявление о реформировании формата впервые прозвучало на таком высоком уровне. Дипломат . В ходе брифинга она подчеркнула, что Минским соглашения нет альтернативы.Напомним, конфликт в Донбассе обострился в начале марта. Подробнее о том, как живут люди на линии соприкосновения, Вы узнаете из .